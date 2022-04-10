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شاهد.. خطأ كوميدي لحارس مصر المقاصة أمام الزمالك يثير الجدل

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الأحد، 10-04-2022 02:50 م

شهدت مباراة الزمالك والمقاصة لحظة جدلية في الثواني الأخيرة من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري، والتي كان بطلها محمد مجدي حارس مرمى فريق المقاصة.
وخلال الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الثاني تقدم الحارس محمد مجدي وهو يمسك الكرة بيديه من داخل منطقة الجزاء إلى خارجها، قبل أن يضع الكرة من يده بعدما تجاوز خط منطقة الجزاء، وذلك دون أن ينتبه حكم المباراة أو أي من مساعديه لهذا الخطأ والذي مر دون أي رد فعل من طاقم التحكيم.
وتغاضى الحكم محمد الصباحي عن احتساب خطأ ضد حارس المقاصة في هذه اللقطة، وهو الخطأ الذي كان يستوجب إشهار البطاقة الصفراء في وجه حارس المقاصة لتعمده الإمساك بالكرة خارج منطقة جزاء فريقه.
ونجح الزمالك في إحراز الفوز على المقاصة بهدف دون رد، أحرزه اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 43، ليرفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثاني بجدول الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

 

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