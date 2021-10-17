الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

شاهد.. حازم إمام يورط الزمالك بعد مشاجرة عنيفة مع زملائه في كينيا

l202110171634421976
ا
Native
الأحد، 17-10-2021 10:06 ص

قالت ديانا يوناه، المسئول الإعلامي لنادي توسكر الكيني، إن ناديها يرغب في تقديم شكوى ضد الزمالك، لما بدر من لاعبيه عقب اللقاء الذي جمع الفريقين.
وأضافت ديانا يوناه ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" هناك فرصة أمام توسكر الكيني لتعويض هزيمته أمام الزمالك في لقاء الإياب".
وتابعت :" نرغب في تقديم شكوى للكاف ضد الزمالك، الأمر لا يمكن قبوله، حدث تلفيات في غرفة الملابس ولابد من اتخاذ إجراءات".
وواصلت :" لا نعلم السبب لما حدث، لا يوجد أى مبرر، لقد استقبلنا بعثة الزمالك بكل حفاوة، والمباراة كانت مثالا للروح الرياضية، لذلك تصرف لاعبي الزمالك غير مفهوم، نتسائلت كيف فريق فائز أن يفعل هذا الشئ، رجل الأمن قال إنه تفاجأ باللاعبين تفعل هذه المشاكل حتى غادروا من الاستاد".
من جانبه كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار إدارة نادي الزمالك بتغريم حازم إمام لاعب الفريق ماليًا على خلفية ما حدث منه وتكسير غرفة خلع ملابس ملعب استاد نيايو الوطني الذي أقيم عليه اللقاء.
وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم أن العقوبة على اللاعب ستصل إلى 200 ألف جنيه بسبب ما فعله.

 

إقرأ ايضا

20201228212146338

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

1047337929_0_0_3026_1639_1000x541_80_0_0_e7d45c6c80014be8b4652683d8c77ae4

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

20191217090826826

جهاد جريشة يكشف سبب اعتزاله التحكيم مُبكرًا

أخبار متعلقة

احمد-شوبير2

شوبير: لن يتم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بسبب الشناوي

52015271157398741

«كهربا» ينشر صورة «جنش» وهو يبكي ويُعلق

images-2019-05-10T213533.463

موعد اعتزاله وعرض بيراميدز.. وليد سليمان يفجر مفاجآت لأول مرة

f09be8a383

«جنش» يبكي مهاجمًا الزمالك: ضيعت عمري في النادي ودي أخرتها؟

موعد-مباراة-الزمالك-وبرشلونة-في-كأس-العالم-لكرة-اليد-والقنوات-الناقلة-800x600

بث مباشر.. الزمالك وبرشلونة في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

Capture

الغندور: بن شرقي وضع شرطًا غريبًا للاستمرار في الزمالك