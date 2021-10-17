شاهد.. حازم إمام يورط الزمالك بعد مشاجرة عنيفة مع زملائه في كينيا
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Native
الأحد، 17-10-202110:06 ص
قالت ديانا يوناه، المسئول الإعلامي لنادي توسكر الكيني، إن ناديها يرغب في
تقديم شكوى ضد الزمالك، لما بدر من لاعبيه عقب اللقاء الذي جمع الفريقين.
وأضافت ديانا يوناه ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة
« صدى البلد»،:" هناك فرصة أمام توسكر الكيني لتعويض هزيمته أمام الزمالك في
لقاء الإياب".
وتابعت :" نرغب في تقديم شكوى للكاف ضد الزمالك، الأمر لا يمكن قبوله،
حدث تلفيات في غرفة الملابس ولابد من اتخاذ إجراءات".
وواصلت :" لا نعلم السبب لما حدث، لا يوجد أى مبرر، لقد استقبلنا بعثة
الزمالك بكل حفاوة، والمباراة كانت مثالا للروح الرياضية، لذلك تصرف لاعبي الزمالك
غير مفهوم، نتسائلت كيف فريق فائز أن يفعل هذا الشئ، رجل الأمن قال إنه تفاجأ
باللاعبين تفعل هذه المشاكل حتى غادروا من الاستاد".
من جانبه كشف
الإعلامي كريم حسن شحاتة عن قرار إدارة نادي الزمالك بتغريم حازم إمام لاعب الفريق
ماليًا على خلفية ما حدث منه وتكسير غرفة خلع ملابس ملعب استاد نيايو الوطني الذي
أقيم عليه اللقاء.
وأكد كريم شحاتة
في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم أن العقوبة على اللاعب ستصل إلى 200 ألف جنيه
بسبب ما فعله.