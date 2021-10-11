موعد اعتزاله وعرض بيراميدز.. وليد سليمان يفجر مفاجآت لأول مرة

الإثنين، 11-10-2021
10:51 ص
أكد وليد سليمان
نجم الأهلي، أنه لن يلعب لنادى آخر غير النادى
الأهلى، مشيرا الي أنه تلقى عرضا من نادى بيراميدز بمبلغ كبير للغاية ولكنه رفضه وفضل
البقاء فى الأهلى.
وأضاف خلال حوار أجراه مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة
"دي ام سي"، : "باقى سنة مع النادى الأهلى، وهعتزل لو الأهلى قرر ما
اكملش بعد انتهاء الموسم".
قال وليد سليمان
: جمهور النادي الأهلي ليس متعودا على الخسارة
، علشان كدا زعلانين من خسارة كأس السوبر ".
وأكمل : اتفقنا داخل غرف الملابس بعد خسارة الكأس إننا لازم
نصالح جمهور النادي الأهلي ، وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني"،
مستطردا: "كنا الأقرب بالفوز من بطولة الدوري من نادي الزمالك
".
وقال وليد سليمان
: "تقبلنا الخصم المالي من النادي
الأهلي وحاسين إننا زعلنا جمهورنا".
وعن رأيه في اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"،
وحقيقة إثارته للمشاكل، أكد "الحاوي": "كهربا لاعب كويس وطيب جدا، لكن
مشكلته أنه صوته عال، لأنه لا يجيد الإنصات ثم التحدث ، كهربا زى العيل الصغير، وكان
عايش بأسلوب غير أسلوب النادى الأهلى، ومدلع ولازم الناس تقرب ليه وتطبطب عليه".
ورد وليد سليمان
، لاعب النادي الأهلي، على اتهامه بالعنف،
قائلا "لو اتكلمت في الموضوع هقول أسماء ناس كانوا عايزين كدا".
وأضاف : "لما تواصلت مع الناس دي قالوا لي إحنا بنعمل
كدا علشان جمهور الأهلي وإعلام الأهلي بيتهموا طارق حامد بحاجات شبه كدا".
وأشار: "طارق حامد صديقي وصاحبي، ولاعبي الأهلي والزمالك
صحاب في المنتخب، وطارق حامد إنسان كويس مقدرش أقول عليه كلام مش كويس".
وأوضح نجم النادي
الاهلي : "مش عايز أجيب سيرة حد، وأنا حصلي كسر في ضلعي بسبب محمد كوفي قعدت
3 أشهر من غير لعب".
وعلق وليد سليمان
، لاعب النادي الأهلي، على ذهابه لمدينة
شبراخيت بسبب السحر، قائلا: "معرفش حاجه عن الموضوع دا".
وأضاف : "لو
فيه سحر في الكرة كانت بعض الدول الأفريقية أخدت كأس العالم".
وتابع: "أنا في منظومة أي حد يتمنى يكون موجود فيها..
وفيه ثوابت في النادي الأهلي لا تتغير".
وقال: "موضوع السحر ده مش عندنا في الأهلي لكن عند ناس
تانية .
وقال وليد سليمان
، إنه يتمنى أن يلعب أشرف بن شرقي في النادي
الأهلي، قائلا: "بن شرقي لأنه لاعب كويس".
وأكمل : "لعبت ضده في الوداد، وكان لاعبا كبيرا، وأنا
معجب بستايله وأتمنى أن يلعب في النادي الأهلي".
ووجه وليد سليمان
، رسالة للاعب نادي الزمالك
إمام عاشور،
قائلا "ركز في الكورة".
وأكمل : "مش زعلان منه ومهاراته تخليه في مكان تاني..
ربنا يوفقه بس يركز في الكرة شوية علشان هو مركز مع الجمهور أكثر".
وتابع: "مينفعش تتباهي بالغلط، هو عنده مهارات كويسة
ولسه صغير.. مشكلتي معاه انتهت ومش زعلان منه ومهاراته تخليه في حتة تانية، بالرغم
من أنه لم يعتذر لي".
وقال وليد سليمان
، تعليقا على أزمات لاعب نادي الزمالك
شيكابالا،
"اللي بيحصل لشيكابالا أنا مرضهوش على نفسي".
وأضاف وليد سليمان
: "عبدالله جمعة كان سبب أزمة المباراة
التي كانت في الإمارات وهي بداية الشرارة".
كما وجه وليد سليمان
، رسالة للاعب نادي الزمالك
طارق حامد،
قائلا إنه "لاعب كويس وراجل وربنا يوفقه ، طارق حامد لاعب راجل وصديقي ودائما
بنصلي الفجر مع بعض".
وأشار: "لاعبو الأهلي والزمالك
صحاب في المنتخب، وطارق
حامد إنسان كويس مقدرش أقول عليه كلام مش كويس".
وكشف وليد سليمان
، لاعب النادي الأهلي، حقيقة تدخل محمد صلاح
في اختيارات لاعبي المنتخب.
وقال : "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولابد من المحافظة
عليه ،ولا يتدخل في اختيارات المنتخب".
وتابع: " محمد صلاح الحاجة المصرية اللي منورة في أوروبا
لازم نحافظ عليه ومش هو اللى بيختار لاعبي المنتخب محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ومتربي".