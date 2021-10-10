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«جنش» يبكي مهاجمًا الزمالك: ضيعت عمري في النادي ودي أخرتها؟

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جنش
Native
الأحد، 10-10-2021 10:17 ص

دخل محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى فيوتشر في نوبة بكاء بعدما تذكر تفاصيل سابقة بشأن رحيله عن الزمالك، مؤكدًا أنه عمره ضاع داخل القلعة البيضاء بعد قضاء 11 عامًا بداخله.
وقال جنش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 بعدما دخل في نوبة بكاء:" ضيعت عمري في النادي، عملوا معي أشياء غير جيدة ولم أجد أحد يقف بجواري".
وأضاف:" جلست مع أحد الأشخاص وصدق كل ما قلته له ويعلم أنني لم أفعل شيء، ليه النادي يصورني كأني عملت جناية؟".
وتابع باكيًا:" حتى اليوم لا أصدق ما فعله النادي معي، أنا أكيد اخطأت لأنني لست ملاك، فأنا رفعت صوتي على مدربي ".
وأوضح، أنه كان أحد أسباب انتقال محمد أبو جبل ومحمد عواد إلى الزمالك، ولا يعلم سر الفجوة التي حدثت مع ابو جبل بعد ذلك.
وأكمل:" كنت أساند أي حارس في الزمالك حيث يكون الحارس الأساسي للفريق ولم أحصل على نفس رد الفعل حين ألعب كأساسي".
وأتم تصريحاته:" أندية جماهير تحدثت معي قبل انتقالي إلى فيوتشر ومن بينها المصري والإسماعيلي، لكن في النهاية فضلت عرض فيوتشر".
 

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