«كهربا» ينشر صورة «جنش» وهو يبكي ويُعلق

الإثنين، 11-10-2021
01:45 م
حرص محمود عبد المنعم كهربا
لاعب الفريق الأول
بالنادي الأهلي على دعم زميله السابق محمود جنش
، بعد بكائه في حلقة الأمس مع الإعلامي
سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت.
ونشر كهربا
على صفحته الرسمية على موقع التواصل
الاجتماعي "انستجرام"، صورة لـ جنش
وهو يبكي من حلقة الأمس، ووضع عليه قلبين
كدعم حارس الزمالك
السابق.
وكان جنش
رحل عن الزمالك
في فترة الانتقالات
الصيفية الى فيوتشر، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناء على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير الفني للفريق.
وقال "جنش
" إنه تعرض لظلم كبير في
الزمالك
ولم يسانده أو يقف بجواره أحد.