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تحول مفاجئ في موقف صلاح في التفاوض مع ليفربول

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صلاح
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الأحد، 27-03-2022 08:58 ص

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن محمد صلاح، نجم ليفربول، قد يتنازل ويخفّض مطالبه المالية من أجل البقاء في صفوف الفريق الأحمر.
وتشير معظم التقارير الواردة من بريطانيا إلى أن محمد صلاح يصر على تقاضي راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني في عقده الجديد، أسوة بلاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وهو ما لا يقدر عليه النادي في الوقت الحالي.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، بفارق 7 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.
لكن شبكة «فوتبول إنسايدر» أشارت، في تقرير إلى أن هناك تحولا كبيرا في سير المفاوضات بين صلاح وليفربول خلال الفترة الماضية.
وأضافت الشبكة أن مسؤولي ليفربول يعتقدون أن محمد صلاح سيتنازل، وسيخفض مطالبه المالية في عقده الجديد، لكنها شددت كذلك على أن اللاعب سيوقع «عقدًا ضخمًا» مع النادي قبل الصيف المقبل.
وكانت تقارير صحفية سابقة قالت إن ليفربول مستعد لجعل صلاح صاحب أعلى راتب في صفوف الفريق، لكن ذلك لم يكن يرضي طموحات رامي عباس المالية، الذي يقارن بين رواتب لاعبه ونجوم الدوري الإنجليزي، وفقا للمصري اليوم.
وأوضحت الشبكة أن ثقة مسؤولي ليفربول جاءت من قلة الخيارات المتاحة أمام محمد صلاح حال اختار عدم تجديد تعاقده مع الريدز والرحيل، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها عملاقا إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، فضلا عن أزمة تشيلسي بعد استبعاد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، فيما يبدو مانشستر يونايتد خارج الصورة.

ويبقى الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هما القادران على ضم محمد صلاح، حال رحل عن ليفربول.
وتحلم عمالقة أوروبا بضم صلاح، الذي فرض اسمه كأحد نجوم العالم في الموسم الجاري، بعد تسجيله 28 هدفًا في بطولتي الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.
 

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