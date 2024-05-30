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سيف زاهر يطرح سؤالًا مثيراً بعد حلقته مع كهربا

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الخميس، 30-05-2024 09:31 ص

 

نشر الإعلامي سيف زاهر سؤالا مثير للجمهور بعد حوارة المثير مع نجم الأهلي محمود كهربا .

و كتب سيف عبر حسابة بموقع فيسبوك: رأيكم إيه في حلقة النهاردة مع كهربا؟

وتحدث محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن كواليس إصابة النجم التونسي علي معلول في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "أشكر حسين لبيب ومجلس الزمالك ليس لدي أزمات مع المجلس أو جمهور الزمالك، العلاقات جيدة جداً بين الإدارتين في الأهلي والزمالك، وأدعو لمبادرة بإقامة مباراة بين الفريقين ودية وتوجيه الإيرادات لفلسطين وغزة لأن هذا هو كل ما نستطيع أن نقدمه لهم".

وأضاف: "أنا قعدت أعيط جنب علي معلول ولم أركز مع المباراة، وكنت أحاول أن أهدئه ولكن هو من هدأني، علي شخصية جميلة وأسطورة من أساطير النادي، وعلي صعب عليا وأغمى عليه كان هيموت ويكمل المباراة، وقال لي أنا كان نفسي أكمل وأخد البطولة وأنا في الملعب".

واختتم كهربا: "أتمنى التجديد لعلي ويكمل في النادي مدى الحياة، علي كان قريباً مني في السنة الأخيرة، والإصابة صعبة قد تحتاج 6 أو 7 أشهر، وشعرت أن الدنيا سوداء بعد إصابته".

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