الإثنين 27 مايو 2024
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"عنده 35 سنة".. مدرب الأهلي يحسم أمر تجديد عقد علي معلول

فيديوهات مخلة.. مباحث الآداب تداهم شقة هدير عبدالرازق داخل كمبوند وتقبض عليها

أول تعليق من كولر على تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ

أغمى عليه.. شاهد لحظة سقوط وزير كويتي خلال مؤتمر في الصين

من وكيلة نيابة لعازفة ساكسفون.. فيديو لـ رحمة حسن يشعل مواقع التواصل

وفاة.. بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي يعلن خبراً حزيناً للسعوديين

أول صورة لإحدى ضحاياه.. اعترافات جديدة صادمة لـ"سفاح التجمع"

نادين نجيم تثير الجدل بالظهور مع شاب إسرائيلي

أول تعليق من عصام الشوالي على لفظه الخارج في مباراة الأهلي والترجي

تعليق مفاجئ من وزير الكهرباء على تخفيف الأحمال

أول تعليق من عصام الشوالي على لفظه الخارج في مباراة الأهلي والترجي

20-12-2021_19_45_25_GomhuriaOnline_591640022325
ا
الإثنين، 27-05-2024 09:21 ص

 

بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول أمس على استاد القاهرة الدولي، تعالت الأصوات المصرية بالهجوم على المعلق التونسي عصام الشوالي، لانتقاده لكل ما يخص الأهلي لصالح الترجي، إلى جانب تلفظه بلفظ خارج على الهواء مباشرة.

ماذا فعل الشوالي في لقاء الأهلي والترجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال افريقيا، التي حسمها الأهلي للمرة 12 في تاريخه أمس.

 

فوز الأهلي بالبطولة 12

وظهر صوت المعلق التونسي عصام الشوالي، الذي كان يعلق على المباراة لقناة بي إن سبورت 2، وأثناء هجمة الفريق التونسي، أفسدها لاعب الأهلي كريم فؤاد تفوه الشوالي بلفظ خارج بالعامية المصرية يدل على الاعتراض.

انتقادات حادة للمعلق التونسي

أثار المعلق التونسي حالة كبيرة من الجدل والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه على لقطة كريم فؤاد التي طالب فيها باحتساب ضربة جزاء للترجي في أخر أنفاس المباراة.

 

عصام الشوالي

وعلق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب والانتقاد على استخدام الشوالي لهذا اللفظ الخارج في مباراة كبرى يشاهدها الوطن العربي بأكمله، مطالبين باستبعاد الشوالي من التعليق على مباريات الأهلي المقبلة.

بماذا رد الشوالي على اللفظ الخارج؟

كشف المعلق التونسي عصام الشوالي، عن حقيقة استخدامه لفظًا خارجًا، خلال تعليقه على مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشوالي

وأكد الشوالي إنه كان سيقول اسم أحمد بدلًا من كريم فؤاد، لكنه تدارك الأمر سريعًا فخرجت الكلمة بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه فوجئ بانتشار الفيديو ولا يعرف معنى الكلمة لكن استفسر عنها، والأمر كان عفويًا وحتى الكلمة المتداولة ليست كاملة لأنه تدارك الأمر سريعًا.

إقرأ ايضا

16621978511716101676

"عنده 35 سنة".. مدرب الأهلي يحسم أمر تجديد عقد علي معلول

2024_5_27_2_7_4_787

أول تعليق من كولر على تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ

مشجع

رامي ربيعة يبحث عن مشجع الترجي التونسي ليمنحه هدية

أخبار متعلقة

مشجع

رامي ربيعة يبحث عن مشجع الترجي التونسي ليمنحه هدية

2256418_0

"كعبه عالي على أي فريق".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الأهي ببطولة افريقيا

الاهلي

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الترجي في نهائي أفريقيا

2024_3_24_22_9_46_130

الزمالك يصدم حسام حسن قبل معسكر المنتخب

Capture

إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة بسبب الزمالك

خالد-الغندور

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا زملكاوية