أول تعليق من عصام الشوالي على لفظه الخارج في مباراة الأهلي والترجي





بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول أمس على استاد القاهرة الدولي، تعالت الأصوات المصرية بالهجوم على المعلق التونسي عصام الشوالي، لانتقاده لكل ما يخص الأهلي لصالح الترجي، إلى جانب تلفظه بلفظ خارج على الهواء مباشرة.

ماذا فعل الشوالي في لقاء الأهلي والترجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال افريقيا، التي حسمها الأهلي للمرة 12 في تاريخه أمس.

فوز الأهلي بالبطولة 12

وظهر صوت المعلق التونسي عصام الشوالي، الذي كان يعلق على المباراة لقناة بي إن سبورت 2، وأثناء هجمة الفريق التونسي، أفسدها لاعب الأهلي كريم فؤاد تفوه الشوالي بلفظ خارج بالعامية المصرية يدل على الاعتراض.

انتقادات حادة للمعلق التونسي

أثار المعلق التونسي حالة كبيرة من الجدل والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه على لقطة كريم فؤاد التي طالب فيها باحتساب ضربة جزاء للترجي في أخر أنفاس المباراة.

عصام الشوالي

وعلق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب والانتقاد على استخدام الشوالي لهذا اللفظ الخارج في مباراة كبرى يشاهدها الوطن العربي بأكمله، مطالبين باستبعاد الشوالي من التعليق على مباريات الأهلي المقبلة.

بماذا رد الشوالي على اللفظ الخارج؟

كشف المعلق التونسي عصام الشوالي، عن حقيقة استخدامه لفظًا خارجًا، خلال تعليقه على مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشوالي

وأكد الشوالي إنه كان سيقول اسم أحمد بدلًا من كريم فؤاد، لكنه تدارك الأمر سريعًا فخرجت الكلمة بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه فوجئ بانتشار الفيديو ولا يعرف معنى الكلمة لكن استفسر عنها، والأمر كان عفويًا وحتى الكلمة المتداولة ليست كاملة لأنه تدارك الأمر سريعًا.