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"عنده 35 سنة".. مدرب الأهلي يحسم أمر تجديد عقد علي معلول

الإثنين، 27-05-2024 01:27 م

تحدث المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري مارسيل كولر، عما إذا كان سيتم تمديد التعاقد مع المحترف التونسي بصفوفهم علي معلول من عدمه بعد إصابته.

وردّ كولر، على سؤال موقف النادي من التجديد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكرة مع فايق" على قناة MBC2:" عقد علي ينتهي في يونيو المقبل وليس وظيفتي الحديث عن العقود، عمره الآن 35 والإصابة ستحتاج لوقت ليعود وهو قدم الكثير للأهلي وأدى مباريات عظيمة ورائعة وهو لاعب مهم داخل وخارج الملعب وتمريراته حاسمة ويُسجل أهدافًا مهمة".

وأتم المدرب السويسري تصريحاته بقوله:"معلول صعب تراه كثيرًا في الملاعب والقرار قرار الإدارة هي التي ستتحدث مع اللاعب وتحسم الأمر وسأجلس مع إدارة النادي".

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا خضوع علي معلول لجراحة ناجحة بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

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