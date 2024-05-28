



خطف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، الأنظار بمقطع فيديو وثقه الحضور بمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم تعرضه كاميرات المباراة.

ووثق الحضور أداء محمود الخطيب لركعتي شكر بأرضية الملعب عقب تتويج فريقه بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على نظيره الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في الذهاب خلال المباراة التي أُقيمت في ملعب رادس.