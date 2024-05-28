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بعيداً عن الكاميرات.. فيديو لـ"الخطيب" بعد مباراة الترجي يحصد تفاعلاً كبيراً

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بعيداً عن الكاميرات.. فيديو لـ"الخطيب" بعد مباراة الترجي يحصد تفاعلاً كبيراً

ك
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الثلاثاء، 28-05-2024 10:00 ص

 

خطف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، الأنظار بمقطع فيديو وثقه الحضور بمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم تعرضه كاميرات المباراة.

ووثق الحضور أداء محمود الخطيب لركعتي شكر بأرضية الملعب عقب تتويج فريقه بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على نظيره الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في الذهاب خلال المباراة التي أُقيمت في ملعب رادس.

وضربّ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا موعدًا مع نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي بعدما توّج الأخير بكأس الكونفدرالية.

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