أول تعليق من كولر على تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ





قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إنه لم يكن لديه أي قرار في رحيل مدير الكرة السابق بجهازه الفني سيد عبدالحفيظ.

وأضاف كولر، ببرنامج "الكرة مع فايق" على فضائية MBC2 اليوم الإثنين:"لم يكن لي أي قرار في رحيل سيد عبدالحفيظ فالقرار كان من الإدارة ولم يكن لي رأي به".

وتطرق المدرب السويسري لنظام الكرة في مصر بقوله:"جدول المباريات صعب جدًا في مصر ونخوض العديد من المباريات ويجب التفكير في تغيير نظام الدوري أو تقليل عدد الفرق".

وأتم تصريحاته بقوله:"يجب أن ينتظم اللاعبون بصفوف المنتخب في التوقيتات المحددة لذلك كما يحدث في أوروبا وكنت مدربًا للنمسا وأعلم أن مدرب المنتخب يحتاج لوقت للعمل مع اللاعبين وتحدثت في مرة واحدة مع حسام حسن".