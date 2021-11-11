الخميس 11 نوفمبر 2021
توقيت مصر 13:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصعيد جديد من السعودية تجاه لبنان

السعودية توجه رسالة عاجلة لمليوني مواطن ومقيم خوفًا من كارثة

السيسي يصدرًا قرارًا بفصل معاون النيابة «أحمد يوسف»

بعد لبنان.. الكويت تمنع مواطني دولة عربية ثانية من دخول أراضيها

عقوبة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا.. وشوبير: مفكر نفسه أقوى من القانون

كارتيرون يعلن رحيله عن الزمالك إذا حدث هذا الأمر

بعد شهر العسل.. سعودية تطلب خلع زوجها والسبب صادم

بـ«البيجامة».. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تثير الجدل.. ماذا تفعل بها الطبيب؟

سيد عبدالحفيظ يتصدر الترند بعد تصريحاته في قناة أبوظبي

«مبسوطة ومروقة».. أول تعليق من «شهد ليو» على تسريب فيديو رقص لها

ADS
 

سيد عبدالحفيظ يتصدر الترند بعد تصريحاته في قناة أبوظبي

20211111014607682
سيد عبدالحفيظ
Native
الخميس، 11-11-2021 09:32 ص

تصدر هاشتاج #سيد_عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الترند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته خلال لقاء تليفزيوني مع قناة "أبوظبي الرياضية".
وتحدث عبدالحفيظ عن جوانب كثيرة في النادي الأهلي وعلق على العديد من الأحداث الرياضية في القلعة الحمراء، وخاصة عن مباراة القمة مع الزمالك والتي فاز فيها الأهلي 5-3، مؤكدًا أن حكم المباراة محمد عادل كان يدير اللقاء بشكل جيد للغاية حتى سجل الأهلي خمسة أهداف، لكنه تغير وانحاز للزمالك "لاحتوائه" حسب تصريحاته، واحتسب لهم ركلة جزاء غير صحيحة.
وأكد سيد عبدالحفيظ أن استبعاد محمود كهربا من خوض مباراة القمة امام الزمالك كان فنيا بعيدا عن الأسباب التأديبية .
وأضاف :تحدثت مع موسيماني حول حقيقة ما قيل في المؤتمر الصحفي كذب وهو رأي ان إراحة اللاعب الفترة الحالية مهم.
وأكمل : لو كانت هناك عقوبة علي كهربا لن نخجل في الإعلان عنها مثلما تم الإعلان في السابق عن عقوبتين لكهربا ولم تم إيقافه لم شارك بعدها في التدريبات او يلعب المباراة الودية امام المرج .
وعن إصابة الشناوي قال سيد عبدالحفيظ : محمد الشناوي كان جاهزا قبل مباراة البنك الاهلي لكن لم يتدرب لوقت كاف ومشاركته كانت مغامرة .
وأوضح : مشاعر ورغبة الشناوي والتركيز في التفاصيل الصغيرة هي السبب في منحنا التفوق دا وبعد اصابته طالبنا من المنتخب تقرير مكتوب عن حال اصابة اي لاعب.
وأكد سيد عبدالحفيظ أنه لم يقصد مضايقة جماهير الزمالك بتصريحه حول تواجده في مباراة الـ 6-1 وكذلك 3-5 مشيرا إلى حزنه علي إهدار فرصة هدف محقق في المباراة الشهيرة حينما كان لاعبا .
وأضاف سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية : حينما صرحت بأني كنت لاعبا في مباراة الـ 6-1 ومديرا للكرة في مباراة 5-3 شرف لي وليس لمضايقة جماهير الزمالك .
وأكمل : مازلت حزينا علي إهدار فرصة هدف محقق في الزمالك والانفراد بالمباراة حتي الان الزمالك ناد كبير والمشاركة في أكبر نتيجة في التاريخ امامه شرف كبير.

وعن تصريحات كارتيرون قال سيد عبدالحفيظ : حينما رأيت تصريحات كارتيرون بشأن الصفقات والاستقرار الفني للأهلي علمت انه يحاول " ينيمنا ".
وأوضح : بالتأكيد لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة أمام الزمالك ومباراة القمة يجب التركيز فيها حتي النهاية ، موسيماني غضب من اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتسجيل المزيد من الاهداف والتغيرات كانت محاولة لإستغلال المساحات .
وقال: علينا الحذر من فرق مثل بيراميدز وفاروكو والمصري والاتحاد والبنك الاهلي لانهم ينافسون علي الدوري الموسم الحالي ولا ننسا أن الأهلي لم يحصل علي لقب الدوري في موسم الـ 6-1.
 

إقرأ ايضا

2020_7_29_1_40_14_566

بعد لبنان.. الكويت تمنع مواطني دولة عربية ثانية من دخول أراضيها

download

عقوبة جديدة على الزمالك بسبب شيكابالا.. وشوبير: مفكر نفسه أقوى من القانون

959

كارتيرون يعلن رحيله عن الزمالك إذا حدث هذا الأمر

أخبار متعلقة

56664

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث مع «كهربا» الأيام القادمة

ميدو-1280x720

ميدو: محمد شريف الأفضل وهذا اللاعب لا يستحق اللعب في الأهلي

images

الموعد والقناة الناقلة.. الأهلي يواجه البنك الأهلي اليوم

166420-مشروع جديد - 2021-10-30T225532.731

ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم..تعرف على القائمة

0cbb09ff-efbc-4a1f-8d75-d4bde2bcbdb92021_1_17_17_31

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري

20201228212146338

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي