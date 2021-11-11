سيد عبدالحفيظ يتصدر الترند بعد تصريحاته في قناة أبوظبي

الخميس، 11-11-2021
09:32 ص
تصدر هاشتاج #سيد_عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الترند
عبر موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات
ه خلال
لقاء تليفزيوني مع قناة "أبوظبي الرياضية".
وتحدث عبدالحفيظ عن جوانب كثيرة في النادي الأهلي وعلق على العديد من
الأحداث الرياضية في القلعة الحمراء، وخاصة عن مباراة القمة مع الزمالك والتي فاز
فيها الأهلي 5-3، مؤكدًا أن حكم المباراة محمد عادل كان يدير اللقاء بشكل جيد
للغاية حتى سجل الأهلي خمسة أهداف، لكنه تغير وانحاز للزمالك "لاحتوائه"
حسب تصريحات
ه، واحتسب لهم ركلة جزاء غير صحيحة.
وأكد سيد عبدالحفيظ
أن استبعاد محمود كهربا من خوض مباراة القمة امام
الزمالك كان فنيا بعيدا عن الأسباب التأديبية .
وأضاف :تحدثت مع موسيماني حول حقيقة ما قيل في المؤتمر الصحفي كذب وهو رأي
ان إراحة اللاعب الفترة الحالية مهم.
وأكمل : لو كانت هناك عقوبة علي كهربا لن نخجل في الإعلان عنها مثلما تم
الإعلان في السابق عن عقوبتين لكهربا ولم تم إيقافه لم شارك بعدها في التدريبات او
يلعب المباراة الودية امام المرج .
وعن إصابة الشناوي قال سيد عبدالحفيظ
: محمد الشناوي كان جاهزا قبل مباراة
البنك الاهلي لكن لم يتدرب لوقت كاف ومشاركته كانت مغامرة .
وأوضح : مشاعر ورغبة الشناوي والتركيز في التفاصيل الصغيرة هي السبب في
منحنا التفوق دا وبعد اصابته طالبنا من المنتخب تقرير مكتوب عن حال اصابة اي لاعب.
وأكد سيد عبدالحفيظ
أنه لم يقصد مضايقة جماهير الزمالك بتصريحه حول تواجده
في مباراة الـ 6-1 وكذلك 3-5 مشيرا إلى حزنه علي إهدار فرصة هدف محقق في المباراة
الشهيرة حينما كان لاعبا .
وأضاف سيد عبدالحفيظ
في تصريحات
تليفزيونية : حينما صرحت بأني كنت لاعبا في
مباراة الـ 6-1 ومديرا للكرة في مباراة 5-3 شرف لي وليس لمضايقة جماهير الزمالك .
وأكمل : مازلت حزينا علي إهدار فرصة هدف محقق في الزمالك والانفراد
بالمباراة حتي الان الزمالك ناد كبير والمشاركة في أكبر نتيجة في التاريخ امامه
شرف كبير.
وعن تصريحات
كارتيرون قال سيد عبدالحفيظ
: حينما رأيت تصريحات
كارتيرون
بشأن الصفقات والاستقرار الفني للأهلي علمت انه يحاول " ينيمنا ".
وأوضح : بالتأكيد لم نتوقع الفوز بتلك النتيجة أمام الزمالك ومباراة القمة
يجب التركيز فيها حتي النهاية ، موسيماني غضب من اللاعبين بين الشوطين وطالبهم
بتسجيل المزيد من الاهداف والتغيرات كانت محاولة لإستغلال المساحات .
وقال: علينا الحذر من فرق مثل بيراميدز وفاروكو والمصري والاتحاد والبنك
الاهلي لانهم ينافسون علي الدوري الموسم الحالي ولا ننسا أن الأهلي لم يحصل علي
لقب الدوري في موسم الـ 6-1.