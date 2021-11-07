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«أفشة» يرد على رسالة عصام الشوالي له

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افشة
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الأحد، 07-11-2021 10:26 ص

وجه عصام الشوالي المعلق التونسي رسالة إلى محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر عبر أوضة اللبس.
وهنأ عصام الشوالي المعلق التونسي محمد مجدي أفشة بحفل زواجه عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار.
ورد محمد مجدي أفشة عبر أوضة اللبس قائلًا:" أنا بحب تعليق عصام الشوالي".
وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولي النادي الأهلي وعدا الثنائي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف لاعبي الفريق بسبب أزمة الرواتب السنوية.
وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "اللاعبان حصل على وعود من مسؤولي الأهلي بتعديل الرواتب السنوية لهما بما يتناسب مع قدراتهما وعطائهما داخل الفريق خاصة بعد زيادة قيمة راتب عمرو السوليه لاعب وسط الفريق بعد تمديد عقده".
 

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