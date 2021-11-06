الأحد 07 نوفمبر 2021
توقيت مصر 01:37 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعودية شهيرة تثير ضجة بفيديو في المطبخ بملابس ووصلة رقص فاضحة

لطفي لبيب يعلن اعتزال التمثيل نهائيًا: «مش قادر أقف على رجلي تاني»

ياسمين صبري تفاجئ الجميع بالحجاب من داخل مسجد

عودة شريف وأفشة وإبعاد طارق حامد.. مفاجآت في تشكيل المنتخب

وفاة الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجراء عملية جراحية

مفاجأة.. فيديو يكشف من ألقى بالكرة في الملعب أثناء ركلة جزاء علي معلول

«ACI».. بيان عاجل من الحكومة لمنع إثارة البلبلة

تعليق عنيف من ميدو على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

وفاة الشيخ السعودي عبدالعزيز الربيعة وبيان الأسرة يكشف عن وصيته

صادم.. نادين نسيب نجيم تنشر فيديو أثناء شد ترهلات مؤخرتها

ADS
 

مفاجأة.. فيديو يكشف من ألقى بالكرة في الملعب أثناء ركلة جزاء علي معلول

ahly117
علي معلول
Native
السبت، 06-11-2021 02:27 م

أثارت واقعة إلقاء كرة ثانية في منطقة جزاء نادي الزمالك، أثناء تنفيذ لاعب الأهلي علي معلول لركلة الجزاء للمرة الثانية، جدل بين الجميع، وكانت أصابع الاتهام تشير إلى الطفل حامل الكرة لكن فيديو كشف المفاجأة.
لكن الفيديو أظهر أن أحد أعضاء الجهاز الفني بنادي الزمالك هو من قام بهذا الفعل، إذ ركل الكرة بقدمه في الملعب أثناء تسديد علي معلول لركلة الجزاء.
وفاز الأهلي على الزمالك، أمس الجمعة بخمسة أهداف مقابل 3 للزمالك، في الدوري المصري.
 

إقرأ ايضا

resize

عودة شريف وأفشة وإبعاد طارق حامد.. مفاجآت في تشكيل المنتخب

2021_3_9_12_36_52_965

تعليق عنيف من ميدو على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

59

«جوزِك مش راجل.. وانت مراتك هربت واديتك على قفاك» خناقة "سعيد" وزوجة"علاء"

أخبار متعلقة

2021_3_9_12_36_52_965

تعليق عنيف من ميدو على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

201807020127392739

«صلاح» يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك.. شاهد ماذا فعل

1296253_0

تعرف على عقوبة «كارتيرون» بسبب ما فعله بعد القمة

1-1397593

الزمالك يكشف موقف شيكابالا قبل لقاء القمة مع الأهلي

138-145524-curse-queiroz-egyptian-national-team_700x400

أبرزهم نجما الأهلي والزمالك.. استبعاد 5 لاعبين جُدد من قائمة المنتخب

163-145915-alahly-salah-mohsen-zamalek_700x400

شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن «الشناوي»