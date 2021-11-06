مفاجأة.. فيديو يكشف من ألقى بالكرة في الملعب أثناء ركلة جزاء علي معلول
علي معلول
Native
السبت، 06-11-202102:27 م
أثارت واقعة إلقاء كرة ثانية في منطقة جزاء نادي
الزمالك، أثناء تنفيذ لاعب الأهلي علي معلول لركلة الجزاء للمرة الثانية، جدل بين
الجميع، وكانت أصابع الاتهام تشير إلى الطفل حامل الكرة لكن فيديو كشف المفاجأة.
لكن
الفيديو أظهر أن أحد أعضاء الجهاز الفني بنادي الزمالك هو من قام بهذا الفعل، إذ
ركل الكرة بقدمه في الملعب أثناء تسديد علي معلول لركلة الجزاء.
وفاز
الأهلي على الزمالك، أمس الجمعة بخمسة أهداف مقابل 3 للزمالك، في الدوري المصري.