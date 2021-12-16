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مفاجأة.. الأهلي سبب استبعاد علي معلول من المشاركة مع تونس امام مصر

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علي معلول
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الخميس، 16-12-2021 09:34 ص
كشف الإعلامي محمد شبانة، سر استبعاد علي معلول لاعب الأهلي والمنتخب التونسي من المشاركة أمام منتخب مصر في نصف  نهائي كأس العرب رغم مشاركته في تدريبات منتخب بلاده على مدار اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخوف من تقديرات طبيب منتخب تونس لحالة علي معلول ومدي جاهزيته للقاء بشكل أساسي.
وقال شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc:  إنه تم الاتفاق بين الأهلي واللاعب علي معلول وطبيب منتخب تونس على تحديد مدي جاهزية اللاعب للمشاركة الأساسية في اللقاء بناء على تقرير طبي شامل  يصدر من مركز اسباير في قطر.
وأضاف : أن المركز أكد في تقريره أن معلول لن يستطيع خوض اللقاء منذ البداية وبشكل كامل في ظل وجود احتمالية لشعوره بآلام خلال اللقاء في العضلة الضامة ولكن من الممكن أن يشارك لدقائق قليلة في اللقاء وهو ما تم الاستقرار عليه بتواجد علي معلول على مقاعد البدلاء وعدم المجازفة به حتى لا يحدث صدام بين الأهلي ومنتخب تونس واللاعب والذي يتم تجهيزه للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.
 

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