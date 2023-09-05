سقوط الخطيب في الجيم وإصابته بجرح قطعي في الرأس

الثلاثاء، 05-09-2023
10:56 ص
ذكرت قناة النادي الأهلي أن محمود الخطيب
، رئيس النادي، تعرض لدوار داخل صالة الجيم واصطدمت رأسه بجهاز من الأجهزة وتم نقله للمستشفى لعمل عدة غرز لكنه بخير.
وكشف الإعلامي إسلام الشاطر عبر شاشة قناة النادي الأهلي تطورات الحالة الصحية لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب
، بعد تعرضه لإغماء داخل وحدة الجيم وارتطام رأسه بأحد الأجهزة ما أدى لإصابته بجرح في الرأس ما استدعى نقله إلى المستشفى للعلاج.
وقال إسلام الشاطر: إن رئيس النادي الأهلي أثناء ممارسته بعض التدريبات الخفيفة في وحدة الجيم داخل مقر معسكر فريق الأهلي في النمسا
، شعر بدوار فسقط مغشيا عليه، وارتطمت رأسه بأحد الأجهزة ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الرأس استلزم نقله إلى أقرب مستشفى وخضع لجراحة بسيطة تم فيها خياطة الجرح ببعض الغرز.
وأضاف إسلام الشاطر أن الأطباء في المستشفى النمسا
وي نصحوه بمراجعة الطبيب المعالج له في فرنسا للاطمئنان.
وتابع الشاطر، أن حالة محمود الخطيب
مستقرة تماما وسيحضر مباراة الأهلي الودية اليوم في معسكر النمسا
، على أن يتوجه بعدها مباشرة إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية مع الطبيب المعالج له.