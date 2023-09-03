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كولر يرفض مشاركة إمام عاشور.. والخطيب يخبره بقرب رحيله (تطورات مفاجئة)

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إمام عاشور
الأحد، 03-09-2023 12:43 ص

 

كشف الإعلامي أسامة حسن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن قرب رحيل أمام عاشور نجم الأهلي عن الفريق.

وأكد أسامه حسن في فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غير مقتنع علي الاطلاق بإمكانيات أمام عاشور خاصه عقب متابعته في معسكر الفريق بالنمسا مشددا أن كولر عقد جلسه مع أمام عاشور وأخبره بطريقه اللعب في الأهلي و ضرورة بذل قصارى جهده للعودة لمستواه.

وأضاف أسامه حسن أن محمود الخطيب رئيس النادي عقد معه جلسه ايضا وأخبره أن الضغوط ستكون شديدة عليه الموسم المقبل وضروره غلق أذنيه عن أي أمر سلبي والتركيز فقط في الملعب.

وأضاف أن في حال استمر أداء أمام عاشور بهذا الشكل سيكون رحيله قريبا للغايه عن النادي الاهلي خاصة في ظل عدم قناعة كولر به.

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