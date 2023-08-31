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الأهلي يطيح بأمير توفيق من ملف التعاقدات

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أمير توفيق
الخميس، 31-08-2023 09:58 ص


أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك جدلا حول استمرار أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في منصبه في الفترة القادمة بخلاف منصبه في شركة الأهلي لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"استقر النادي الأهلي على ابعاد أمير توفيق عن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة الحالية بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر أو التفاوض مع أي من المهاجمين المرشحين في هذا الملف لحين الانتهاء منه".
وأضاف:"يدرس النادي الأهلي تفرغ أمير توفيق لمنصبه في شركة الأهلي لكرة القدم فقط في الفترة القادمة على أن يتم البحث عن شخص جديد لمنصب مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء والمفاضلة بين أكثر من اسم".

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