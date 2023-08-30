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بسبب والدته.. سر عفو كولر عن نجم الأهلي

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كولر
الأربعاء، 30-08-2023 10:20 ص


كشف دينو لامبرتي، وكيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، سر عفوه على أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد اعتراضه عليه في أحد المباريات ثم عدم مصافحته.
وقال وكيل كولر في تصريحات تليفزيونية: “كولر شخص متسامح دائمًا، ويهتم يالروحانيات والمشاعر، ويضع دائمًا نفسه مكان الشخص الذي أمامه ويعلم أن الجميع يخطئ”.
وأضاف: “كان هناك مشهد مع أحمد عبد القادر، ووالدة اللاعب قالت له انت ازاي تعمل كدة مع الراجل اللي بيساعدك ويدعمك، فهو جاء بعد ذلك واعتذر لمارسيل كولر، وقال له عتاب والدته، لذلك سامحه والموضوع انتهى سريعًا، وشارك بشكل طبيعي”.
وأوضح: “مصطفى شوبير فاجأ كولر بمستواه، خصوصًا أنه شارك في موقف صعب، كما أن كهربا فاجئه أيضًا نظرًا للضغوط التي كان يمر بها”.
واختتم: “كولر سعيد في النادي الأهلي للغاية، وينقصه فقط مهاجم جيد لاستكمال نجاحاته مع الفريق”.

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