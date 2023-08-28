رفض الظهور.. إمام عاشور يغضب مسؤولي الأهلي بسبب طلب غريب!

إمام عاشور





أكد الإعلامي محمد فاروق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي رفض الظهور في إعلان تقديم قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل بسبب رغبته في الحصول على مقابل مادي باعتباره إعلان تجاري الشركة الراعية للنادي الأهلي".

وأضاف:"ما فعله إمام عاشور لاعب فريق الأهلي تسبب في غضب مسؤلي النادي الأهلي بسبب ما بدر من اللاعب ".