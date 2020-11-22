سعيد: لهذه الأسباب أعتبر هدف أبو قير للأسمدة أخطر لقطة حدثت لـ الأهلي هذا الموسم

الأحد، 22-11-2020
08:11 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي الرياضي كريم سعيد
عن رأيه في هدف ابو قير للأسمدة التي دخل مرمى النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت في كأس مصر وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.
وقال في تدوينة عبر "فيس بوك": اهم هدف دخل في النادي الاهلي في الاونة الموسم الحالي ربما يكون هو هدف ابوقير .. اللي مع ربطه بلقطة الكاميرا اللي جت علي موسيماني بعد احرازه .. نقدر نفهم ليه ... الهدف بيبين سوء تمركز مدافعي الاهلي في التغطية علي المهاجم اللي جاي من الخلف من المنطقة العمياء ليهم .. والتصرف هنا بيبقي في حالتين:
1- سرعة التحرك بالقدم للعرضة القريبة لتطفيش الكورة .. لو الكرة العرضية ارضية او في مستوي القدم...
2- الارتقاء السريع لو الكرة العرضية ملعوبة بارتفاع عالي.
وأضتف: اهمية هدف ابوقير للاهلي انه من كورة تيبكال لاسلوب عرضيات نادي الزمالك المتوسطة في مباريات كتيرة، وازاي مصطفي محمد بيقدر انه يهرب من الرقابة علي العرضة القريبة .
و استدرك: في هدف ابوقير غلطة ياسر ابراهيم اولا ثم رامي ربيعة هي البطء الشديد جدا في الحركة تجاه العرضة القريبة لتطفيش الكورة قبل ما تروح لمهاجم ابوقير اللي قدر "يسرقها" من قدامهم في ثواني معدودة بسبب سرعة حركته.
واستطرد: تأهل الاهلي للدور قبل النهائي مكنش فيه مشكلة .. والمباراة استحالة يتم النظر ليها فنيا باي حال من الاحوال لان الفريق لعب بـ9 لاعبين مش بيشاركوا بصفة دايمة اساسيين مع موسيماني وهم ( ربيعة - العربي بدر - محمود وحيد - احمد نبيل - حمدي فتحي - وليد سليمان - الشيخ - جيرالدو - بادجي) لكن تبقي كرة هدف ابوقير واحدة من اهم اللعبات اللي ممكن تحصل للاهلي في مباراة رسمية قبل مباراة الزمالك في نهائي افريقيا واللي واحد من اهم طرق هجومه هو الكرات العرضية سواء الارضية او العالية.