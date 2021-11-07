سر استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بشكل مفاجئ

الأحد، 07-11-2021
02:23 م
أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، علي استبعاد عمر مرموش
من
قائمة المنتخب
استعدادا لخوض مواجهتى أنجولا والجابون فى الجولة الخامسة والسادسة
من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
وقال وائل جمعة في تصريحات صحفية، إن استبعاد عمر مرموش
جاء بسبب استمرار
معاناته من الإصابة القوية التى لحقت به فى أنكل قدمه وحاجته إلى المزيد من الوقت
من أجل العودة من جديد.
ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا والجابون يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، فى إطار
لقاءات الجولة الخامسة والسادسة، من تصفيات المونديال.
وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد
مجدي أفشة، ومحمد شريف، بينما تم استبعاد
نجم الزمالك طارق حامد.