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زيدان: حسام البدري ارتكب جريمة متكاملة ضد لاعب الأهلي .. الموضوع كبير وخطير

حسام البدري
زيدان: حسام البدري ارتكتب جريمة متكاملة ضد لاعب الأهلي .. الموضوع كبير وخطير
 
الأربعاء، 24-03-2021 07:57 ص أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي عبد الناصر زيدان هجوما شرسا على الكابتن حسام البدري - المدير الفني لمنتخب مصر - بسبب ضم أيمن أشرف مدافع الأهلي رغم إصابته بخشونة في الركبة.

وقال في تغريدة عبر تويتر: موضوع أيمن أشرف كبير وخطير وإطلعت منذ قليل علي كافة تفاصيله وبشكر مسؤلي الأهلي علي التواصل.

وأضاف: إن ما عرفته يصل إلي حد الجريمة متكاملة الأطراف من حسام البدري ضد اللاعب والموضوع يحتاج إلي لايف خاص عندما تسمح ظروفي بذلك. وأنا واثق من أن البدري سيبحث من الآن علي مخرج من هذا المأزق.
 

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