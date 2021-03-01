تغريدة موسيماني بشأن مباراة الأهلي وطلائع الجيش تستفز الجماهير: دا مش نادينا

الإثنين، 01-03-2021
07:48 ص
أحمد عادل شعبان
أثار بيتسو موسيماني
- المدير الفني للأهلي - عاصفة من الغضب الجماهيري بعد تعليقه على فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش
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وقال موسيماني
في تغريدة عبر تويتر: بدون ضغوط لن تحصل على الماس (مثال اسكتلندي عن ضرورة العمل تحت ضغط).
وأضاف: الأولاد أظهروا الشخصية من جديد وحققوا هذا الفوز الصعب.
وتفاجأ موسيماني
بتعليقات غاضبة من جماهير الأهلي باللغة الإنجليزية ، حيث قال أحدهم: نعم فزنا لكن هذا ليس الأهلي الذي نشجعه !.
وقال آخر: الأهلي فعلا فاز لكن هذه ليست الطريقة الطبيعية للعب الفريق.
وقال ثالث: مستر موسيماني
، الأهلي لا يدافع ولا يعيد الكرة إلى الدفاع طوال المباراة ولم تكن هذه طريقة لعبه قبل أن تأتي ، أتمنى أن تعود إلى الطريق الصحيح في أسرع وقت.