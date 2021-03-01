مفاجأة.. حسام البدري يُطيح بنجمي المنتخب المحترفين

الإثنين، 01-03-2021
12:23 م
محمد فضل- متابعات
قرر حسام البدري
المدير الفنى لمنتخب مصر، استبعاد عمرو وردة
المحترف بالدوري اليونانى من قائمة معسكر المنتخب
المقرر إقامتها خلال شهر
مارس الجارى استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية ،
فى ظل عدم القناعات بقدراته الفنية وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ أحمد المحمدى
المحترف بصفوف أستون فيلا بالدوري الإنجليزي
كما قرر
"البدري" استدعاء محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وأحمد سيد زيزو لاعب
الزمالك في معسكر الفراعنة، حيث يري البدري أن محمد أبو جبل يعد واحدا من الحراس
المميزين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالى فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها
مع الأبيض خلال الفترة الماضية رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسى فى أخر مباراتين
وتواجد محمود جنش .
ويرفض البدري
فكرة استبعاد
زيزو نجم الزمالك رغم خروجه من حسابات البرتغالى باتشيكو مؤخرا فى ظل
قناعات البدري التامة بقدرات زيزو الفنية والبدنية ودوره المهم داخل صفوف منتخب
مصر .