ركله بعنف في وجهه وأسقطه أرضًا.. صامويل إيتو يضرب مشجع جزائري في قطر (فيديو)

الثلاثاء، 06-12-2022
02:21 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الاتحاد الكاميروني
لكرة القدم، صامويل إيتو، وهو يعتدي بعنف على مشجع جزائري
بعد مشادة بينهما خارج
"ملعب 974" في قطر
.
وأظهر الفيديو صامويل إيتو وهو يعتدي بالضرب على المشجع الجزائري، الذي
يبدو أنه استفز اللاعب الكاميروني السابق ببعض الكلمات.
وقام إيتو بضربه وركله وطرحه أرضا وسط محاولات للتفريق بينهما.
ووفقا لموقع قناة "الشروق" الجزائرية، فإن إيتو اعتدى على
"اليوتوبر" الجزائري بعدما اقترب منه الأخير لسؤاله حول الجدل بشأن
المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بين الكاميرون والجزائر.
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