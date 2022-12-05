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تعليق غير متوقع من شيخ قطري على ظهور ملكة جمال كرواتيا عارية في المدرجات

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ملكة جمال كرواتيا
Native
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الإثنين، 05-12-2022 09:26 ص


علق الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني ، على الإطلالة الفاضحة لملكة جمال كرواتيا السابقة فى مدرجات ملاعب مونديال قطر ، حيث ظهرت شبه عارية، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.
وكتب بن ناصر  " من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت

ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا أسواتهم لأنه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فتقوا الله في انفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم .

 ويذكر أن تعرضت ملكة جمال كرواتيا السابقة، لانتقادات شديدة بسبب عدم احترامها لقطر بسبب ارتدائها لباس قصير في كأس العالم.

وشوهدت إيفانا نول عارضة أزياء إنستجرام التي يطلق عليها لقب مشجعي كأس العالم 2022 الأكثر جاذبية، وهي تسير بشوارع قطر بلبس مبتذل كما وصفها البعض، مخالفة للقواعد المحافظة للبلد الذي يستضيف البطولة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ملابس غير محتشة
وأظهرت إيفانا، دعمها لبلدها من خلال حضور مباراة كأس العالم بين كرواتيا والمغرب، مرتدية زيًا غير محتشم لإظهار دعمها، قبل نشر مقطع فيديو بذيء لها على طول الواجهة البحرية وهي ترتدي ملابس قصيرة للغاية.

 

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