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مباريات اليوم في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

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مباريات اليوم في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

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انجلترا والسنغال
Native
Teads
الأحد، 04-12-2022 10:56 ص

يشهد اليوم الأحد إقامة مباراتين مهمتين في الدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة على الأراضي القطرية، حيث يلعب منتخب فرنسا ضد نظيره بولندا، فيما يلتقي منتخب إنجلترا المنتخب السنغالي.
ويلعب منتخب فرنسا، بطل العالم ومتصدر المجموعة الرابعة، ضد منتخب بولندا، الذي تأهل في وصافة المجموعة الثالثة على ملعب "الثمامة".

من جانبه، يخوض منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة الثانية، مواجهة صعبة أمام منتخب السنغال، بطل أفريقيا ووصيف المجموعة الأولى على ملعب "البيت".

واليوم هو الثاني في الأدوار الإقصائية من مونديال قطر، بعدما أقيمت مباراتان أمس السبت، شهدتا تأهل الأرجنتين وهولندا إلى ربع النهائي.

ولم تعلن قنوات "بي إن سبورتس" عن إذاعة أي من المباراتين عبر قناتها المفتوحة اليوم.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباراتي اليوم، والقنوات الناقلة والمعلقين:
الساعة 05:00 مساءً.. فرنسا ضد بولندا.. عبر بي إن سبورتس ماكس 1، وبي إن سبورتس ماكس 3، والكاس إكسترا 1، والكاس إكسترا 2.. تعليق حسن الهيدوس.

الساعة 09:00 مساءً.. إنجلترا ضد السنغال.. عبر بي إن سبورتس ماكس 2، وبي إن سبورتس ماكس 3، والكاس إكسترا 1، والكاس إكسترا 2.. تعليق عامر الخوذيري.
 

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