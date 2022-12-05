مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

الإثنين، 05-12-2022
12:55 م
تُقام اليوم
الاثنين 5 ديسمبر 2022، مباراتين قويتين للغاية في الدور ثمن النهائي من كأس
العالم قطر
2022.
ويلتقي منتخب
البرازيل
مع نظيره كوريا الجنوبية، في حين يواجه منتخب كرواتيا نظيره الياباني.
ويواجه منتخب
البرازيل
نظيره كوريا الجنوبية في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت
القاهرة، على ستاد 974 في العاصمة القطر
ية الدوحة، في دور الـ16 بكأس العالم 2022.
بينما يلتقى
منتخب كرواتيا مع اليابان، في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، على
ستاد الجنوب، في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر
.
اليابان ×
كرواتيا – الخامسة مساء – على قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN
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البرازيل
×
كوريا الجنوبية – التاسعة مساء – على قنوات beIN
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