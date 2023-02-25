رسميا.. مارسيلو يعود إلى فلومينينسي بعد 16 عاما

السبت، 25-02-2023
03:29 ص
نسمه عبد الوهاب
عاد النجم البرازيلي مارسيلو
، بطل أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد
الإسباني، إلى فلوميننسي الذي تدرج في صفوفه، حسبما أعلن الجمعة نادي ولاية ريو دي جانيرو.
وأفاد فلوميننسي في بيان عن تعاقده مع الظهير الأيسر البالغ 34 عاما، مؤكدا أنه "وقع عقدا حتى ديسمبر 2024، مع خيار التمديد حتى نهاية عام 2025".
وكان مارسيلو
أنهى عقده مع أولمبياكوس اليوناني الأسبوع الماضي، علما أنه انضم إلى صفوفه في سبتمبر بعد رحيله عن ريال مدريد
.
وقال مارسيلو
على "إنستغرام": "لسنوات حلمت بالعودة إلى جذوري. إلى الفريق الذي دربني وعلمني كرة القدم. عدت إلى حيث بدأ كل شيء".