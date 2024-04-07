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رسالة مفاجئة من جماهير الأهلي لتركي آل الشيخ بعد إلغاء المباراة ضد الزمالك في السعودية

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رسالة مفاجئة من جماهير الأهلي لتركي آل الشيخ بعد إلغاء المباراة ضد الزمالك في السعودية

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صورة لافتة تركي آل الشيخ
الأحد، 07-04-2024 11:58 ص


شهدت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء أمس في دوري أبطال أفريقيا، رفع جماهير الأول لافتة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، كُتب عليها: "حبناك لحبك للنادي الأهلي، إهداء من محمود عبد الوهاب".
وأثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الجماهير المصرية، بشأن حقيقة هذه اللافتة، ونشر مشجع النادي الأهلي صاحب اللافتة صورته معها، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام".
وكان تركي آل الشيخ، رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، خلال عام 2020، ولكن أعلن بعدها الأخير رفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

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