عمرو الدردير: مجلس الزمالك يرفض خوض مباراة القمة في السعودية

الخميس، 04-04-2024
11:16 ص
أعلن الإعلامي عمرو الدردير
عن قرار صادم للزمالك بعد خوض مباراة القمة
بالسعودية
عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب عمرو الدردير
: قرار غير رسمي من مجلس الزمالك
بعدم خوض لقاء القمة
بالسعودية
.
وفي نفس السياق كان قد رد الاعلامي سيف زاهرعلى المعارضين لفكرة إقامة مباراتي الأهلي والزمالك
بـ دوري نايل في السعودية
عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وقال سيف زاهر : الماتش هيدخل أكتر من 250 مليون جنيه وليه الناس بتعترض!
كما رفضت إدارة الاهلي الحصول علي 500 ألف دولار نظير اقامه مباراته مع الزمالك
بالدوري المصري في السعودية
، مبديا رغبته في الحصول علي ٢ مليون دولار.