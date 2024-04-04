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عمرو الدردير: مجلس الزمالك يرفض خوض مباراة القمة في السعودية

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الاهلي والزمالك
الخميس، 04-04-2024 11:16 ص

أعلن الإعلامي عمرو الدردير عن قرار صادم للزمالك بعد خوض  مباراة القمة بالسعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
وكتب عمرو الدردير : قرار غير رسمي من مجلس الزمالك بعدم خوض لقاء القمة بالسعودية.
وفي نفس السياق كان قد رد الاعلامي سيف زاهرعلى المعارضين لفكرة إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بـ دوري نايل في السعودية عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وقال سيف زاهر : الماتش هيدخل أكتر من 250 مليون جنيه وليه الناس بتعترض!
كما رفضت إدارة الاهلي الحصول علي 500 ألف دولار نظير اقامه مباراته مع الزمالك بالدوري المصري في السعودية، مبديا رغبته في الحصول علي ٢ مليون دولار.

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