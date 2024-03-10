مدحت شلبي يكشف مفاجأة عن العقوبة المتوقعة على شيكابالا

الأحد، 10-03-2024
12:13 م
كشف الإعلامي مدحت شلبي
، مفاجأة بشأن العقوبة التي سيتم توقيعها على محمود عبدالرازق «شيكابالا
»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد واقعته المثيرة مع جمهور الأهلي.
وقال مدحت شلبي
، في تصريحات ببرنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يُقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «سيتم توقيع عقوبة على شيكابالا
، وفقًا لتقرير عادل محفوظ، مراقب المباراة الذي سيقدمه اليوم الأحد».
وكشف مدحت شلبي
، عن مفاجأة قائلًا: «لو تم توقيع عقوبة على شيكابالا
، ستنصب على مباريات كأس مصر فقط».
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل،، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري.