الأحد 24 سبتمبر 2023
توقيت مصر 02:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يفجر مفاجأة: الفار ورطني

شاهد ماذا قال مدحت شلبي عندما تفاجأ بحضور محمد رمضان مباراة النصر والأهلي السعودي

تصرف غريب لـ ماني تجاه فيرمينو خلال لقاء النصر وأهلي جدة (فيديو)

صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنان أحمد عصام بشكل مفاجئ

روسيا عن تصريحات "بن سلمان": لن نوافق على ظهور دولة نووية جديدة

اتهم أسرته بقتل أخته.. شقيق أنغام يصدم الجميع بكشف أسرار خطيرة

مفاجأة.. الجمارك تلغي تعليمات وقف تصدير البصل

التصوير ممنوع.. دينا الشربيني تفرض حالة من الخصوصية في عزاء والدتها

المفتي يوضح حكم منع الزوجة من ارتداء الحجاب

«حاميها حراميها»...حارس أمن وراء سرقة مصنع مواد غذائية بأكتوبر

حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يفجر مفاجأة: الفار ورطني

Capture
الاهلي
الأحد، 24-09-2023 02:18 ص


فجر تقرير صحفي، مفاجأة مدوية بشأن تقرير الجابوني بيير جيسلان، حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي.

 

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما في المملكة العربية السعودية.

 

وشهدت مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، جدلاً تحكيميًا كبيرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بعض حالات المباراة، خاصة بعد رفض احتساب ركلة جزاء وهدف للنادي الأهلي.

 

ووفقًا لصحيفة "المغرب" التونسية فإن الحكم الجابوني أكد في تقريره أنه تورط من جانب طاقم تحكيم الفار بعدما منحوه زاوية واحدة فقط لركلة جزاء اتحاد العاصمة وقرر على أثرها احتساب ضربة جزاء للفريق الجزائري.

 

وأضافت الصحيفة أن الحكم قد أكد في تقريره أنه لم يحصل على أي زاوية أخرى من أجل التأكد من صحة القرار.

 

الأهلي ضد اتحاد العاصمة

يُذكر أن اتحاد العاصمة قد توج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.

إقرأ ايضا

650e0a2b4c59b715df151574

شاهد ماذا قال مدحت شلبي عندما تفاجأ بحضور محمد رمضان مباراة النصر والأهلي السعودي

650eadbf4236047e256b96c7

تصرف غريب لـ ماني تجاه فيرمينو خلال لقاء النصر وأهلي جدة (فيديو)

أحمد-سيد-زيزو-e1660685139571

مفاجأة.. زيزو ينشر صورة تكشف سبب هزيمة الزمالك من أرتا سولار

أخبار متعلقة

images (1)

بعد الخسارة أمام تونس.. مدرب المنتخب يتخذ قرارًا بشأن لاعبي الأهلي

images (3)

بعد الصفقة.. فرج عامر: "مقدرش أقول للخطيب لأ"

9-60

رسميًا.. تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز

IMG-20230907-WA0022

جماهير الأهلي تهاجم محمد بركات.. وشوبير يعلق

IMG-20230907-WA0023

"مش قادر اتأقلم".. سيف الجزيري يفجر مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي

IMG-20230905-WA0025

سقوط الخطيب في الجيم وإصابته بجرح قطعي في الرأس