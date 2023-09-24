حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يفجر مفاجأة: الفار ورطني





فجر تقرير صحفي، مفاجأة مدوية بشأن تقرير الجابوني بيير جيسلان، حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما في المملكة العربية السعودية.

وشهدت مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، جدلاً تحكيميًا كبيرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بعض حالات المباراة، خاصة بعد رفض احتساب ركلة جزاء وهدف للنادي الأهلي.

ووفقًا لصحيفة "المغرب" التونسية فإن الحكم الجابوني أكد في تقريره أنه تورط من جانب طاقم تحكيم الفار بعدما منحوه زاوية واحدة فقط لركلة جزاء اتحاد العاصمة وقرر على أثرها احتساب ضربة جزاء للفريق الجزائري.

وأضافت الصحيفة أن الحكم قد أكد في تقريره أنه لم يحصل على أي زاوية أخرى من أجل التأكد من صحة القرار.

الأهلي ضد اتحاد العاصمة

يُذكر أن اتحاد العاصمة قد توج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.