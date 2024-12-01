أكد الإعلامي أمير هشام، أن استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من قائمة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري اليوم، ليس له علاقة مطلقًا بالأزمة التي حدثت مع إمام عاشور، والثنائي تصالحا تمامًا خلال الساعات الأخيرة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "لا يوجد علاقة مطلقًا لاستبعاد الشناوي من قائمة الأهلي، وهناك اتفاق مسبق بين قائد الفريق ومارسيل كولر المدير الفني بإراحته من المباريات وقضاء يوم المباراة مع عائلته، وذلك في حالة رغبة المدرب في الدفع بـ مصطفى شوبير أو مصطفى مخلوف أو حمزة علاء".

وأضاف: "هناك اتفاق سابق بمنح مصطفى شوبير فرصة اللعب كل 3 مباريات، لكنها سياسة غير ثابتة وتخضع لوجهة نظر الجهاز الفني".