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رحيل مفاجئ لمترجم كولر بعد أيام من تعيينه.. وهذا ما قاله

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الإثنين، 09-09-2024 10:26 ص

 

أعلن ضياء النجار، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، رحيله من منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه.

كتب "النجار" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كانت أيام جميلة بين مدرجات النادي الأهلي الحبيب، والآن حان وقت العودة إلى مدرجات الجامعة".

أضاف: "شكرا جزيلا لهذا الكيان العملاق النادي الأهلي إدارة وعلى رأسها الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني وعلى رأسه الكابتن مارسيل كولر ومدير الكرة الكابتن سامي قمصان، وجميع اللاعبين والإداريين والعاملين".

وأتم تصريحاته: "أسبوع كان حلم الصبا بالنسبة لي، وقد تحقق بأفضل ما يكون، شكرا جزيلا النادي الأهلي وأهلا بالجامعة وبطلابي مرة أخرى".

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