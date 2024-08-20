الثلاثاء 20 أغسطس 2024
توقيت مصر 13:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نادِ سعودي يرفض التعاقد مع صلاح لسبب غريب! (فيديو)

شاهد.. قبلة ساخنة لـ "ترامب" و"هاريس" تثير تفاعلا على مواقع التواصل

خبر حزين لأصحاب بطاقات التموين بقرار من الوزير

القاضي يفاجئ "فتوح": بتشرب مخدرات يا أحمد؟.. شاهد رده

إسرائيل تغتال مرافقي إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه

شاهد.. الرئيس الجزائري: أقسم بالله الجيش جاهز يدخل غزة

احسب استهلاكك.. زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%

ماذا حدث في جلسة محاكمة أحمد فتوح؟

حاول إقامة علاقة معها في السيارة.. القبض على سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي

الشناوي: أنا صاحب قرار عدم الاحتفال مع جمهور الأهلي في الإسكندرية

الشناوي: أنا صاحب قرار عدم الاحتفال مع جمهور الأهلي في الإسكندرية

ا
ا
الثلاثاء، 20-08-2024 10:55 ص

 

 

قال محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، للإعلامي سيف زاهر: "أحب جمهور الأهلي جداً ولا توجد أي مشاكل بيننا".

وكشف أنه في يوم مباراة سموحة، جمع اللاعبين في غرفة الملابس يوم حسم الدوري كان بسبب عدم تشجيع الجمهور للاعبين والخطأ في حق لاعب، ولذلك رفض الاحتفال معهم.

وأكد الشناوي: "هذا القرار لم يكن قرار إدارة أو أي شخص آخر، بل كان قراري أنا. كان يجب على الجمهور أن يشجعني ويشجع اللاعبين، وأتحدث هنا عن جمهور الأهلي في الإسكندرية فقط".

وأضاف: "الجمهور شجع خالد الجوادي، مترجم المدير الفني، وكولر فقط، وهذا غير منطقي. كان هناك مجموعة من اللاعبين يشعرون بضيق بسبب هتافات الجمهور، لذلك أخذت القرار بالدخول إلى غرفة الملابس. وهناك أحد اللاعبين كانت والدته في المستشفى، فلماذا يتم الخطأ في حقه؟".

إقرأ ايضا

66c33d194c59b776bd360768

نادِ سعودي يرفض التعاقد مع صلاح لسبب غريب! (فيديو)

images (2)

الملكي يبدأ الموسم من منصة التتويج!

399556652_727548769405497_7389622659184663807_n

"إذا أتتك مذمتي من ناقص".. تعليق صادم من متحدث الزمالك بعد أزمة تصريحاته

أخبار متعلقة

2024_8_12_23_42_39_411

نجم الأهلي يزور أحمد فتوح في محبسه

kahraba-salah-2023-1

كهربا: رفضت العرض.. ومستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

2421253_0

تعليق مفاجئ من إمام عاشور على حادث أحمد فتوح.. وصدمة جديدة للاعب

19_2024-638476646357225781-722

حسين الشحات: فتحت بيتي لـ"الشيبي" و "أفشة" قالي سامحني

19_2024-638591812823241558-324

الأهلي يبلغ خالد بيبو رسمياً برحيله من منصبه

19_2024-638590178212606639-260

عرض ناري لنجم الأهلي مقابل 5 ملايين دولار