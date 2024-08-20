الشناوي: أنا صاحب قرار عدم الاحتفال مع جمهور الأهلي في الإسكندرية





قال محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، للإعلامي سيف زاهر: "أحب جمهور الأهلي جداً ولا توجد أي مشاكل بيننا".

وكشف أنه في يوم مباراة سموحة، جمع اللاعبين في غرفة الملابس يوم حسم الدوري كان بسبب عدم تشجيع الجمهور للاعبين والخطأ في حق لاعب، ولذلك رفض الاحتفال معهم.

وأكد الشناوي: "هذا القرار لم يكن قرار إدارة أو أي شخص آخر، بل كان قراري أنا. كان يجب على الجمهور أن يشجعني ويشجع اللاعبين، وأتحدث هنا عن جمهور الأهلي في الإسكندرية فقط".

وأضاف: "الجمهور شجع خالد الجوادي، مترجم المدير الفني، وكولر فقط، وهذا غير منطقي. كان هناك مجموعة من اللاعبين يشعرون بضيق بسبب هتافات الجمهور، لذلك أخذت القرار بالدخول إلى غرفة الملابس. وهناك أحد اللاعبين كانت والدته في المستشفى، فلماذا يتم الخطأ في حقه؟".