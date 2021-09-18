رئيس الزمالك يفجر مفاجأة صادمة.. وتركي آل الشيخ: لا تزج باسمي

السبت، 18-09-2021
12:44 م
فجر
حسين لبيب
رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك
، مفاجأة صادمة عن وجود أزمة
مالية كبيرة داخل القلعة البيضاء.
وقال
حسين لبيب
في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك
كان عايش على فلوس تركي آل الشيخ
وزير
الرياضة السعودي السابق ".
وتابع:"
النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير من أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين
ومستحقاتهم".
من
جانبه طالب المستشار تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بعدم الزج
باسمه فى أى شأن خاص بالاستثمار الرياضي فى مصر.
وقال
المستشار تركي آل الشيخ
عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي : لقد اطلعت على
بعض التصريحات التي خرجت اليوم وتم ذكر اسمي فيها وأحببت أن أوضح أن كل ما دفع من أموال
في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين
… أرجو عدم زج اسمي في أي موضوع ..
أضاف
المستشار تركي آل الشيخ
: صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبه انتهت منذ سنوات ولايوجد
فيها أي منة او فضل مني بل كان استثمار ودعم من محب لمصر وقيادتها وشعبها … احببت ان
اوضح ذلك واتمنى ان تتفهموا رغبتي في إقفال الحديث في الماضي الذي لن يجدي بشيء … مع
كامل محبتي وتقديري … وادعوكم للاستمتاع في
موسم الرياض ان شاءالله … لكم كل الحب.