الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

كريم حسن شحاتة: عبدالله السعيد اتفق مع الزمالك على هذا المبلغ مقابل الانتقال

1613168_0
ا
Native
الأحد، 12-09-2021 11:00 ص


فجر الإعلامي كريم حسن شحاتة مفاجأة عن انضمام عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك.
قال الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر تصريحات تليفزيونية: عبدالله السعيد طلب من إدارة نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد للانتقال إلى الفريق في الموسم المقبل.
وأضاف كريم حسن شحاتة: "إدارة الزمالك وافقت على منح عبدالله السعيد المقابل المادي فى ظل التمسك من جانبهم بإبرام الصفقة.
وأشار إلى أن عبدالله السعيد سوف يعود من إجازته للاجتماع مع إدارة بيراميدز في غضون الساعات المقبلة للموافقة على رحيله إلى الزمالك.
وشدد كريم حسن شحاتة على أن نادى بيراميدز اشترط التعاقد مع لاعب بديل للتخلي عن خدمات عبدالله السعيد إلى الزمالك.
كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد كشف آخر تطورات المفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء.
وقال حسين لبيب في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورت “: سنعلن في الوقت المناسب طبيعه المفاوضات مع عبدالله السعيد.. نعمل في صمت ونعلن في الوقت المناسب”.
 

إقرأ ايضا

202104270845554555

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

andy_5e9c0f7

شوبير يحسم خلاف الأهلي مع علي معلول: هذا ما حدث

1082557176216135038781128

بعد الشناوي.. عرض سعودي لضم نجم الأهلي بمبلغ خيالي

أخبار متعلقة

1242595_0

«كلامي هيزعل ناس مني».. شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

download

اتحاد الكرة يعلن عقوبات صارمة على شيكابالا ونادي الزمالك..ومجاهد يرد

download

بيراميدز يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة الموسم منه

شيكابالا

هاني حتحوت: عقوبة غير مسبوقة على شيكابالا

2019101701020626

حسين السيد يحسم مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد ورمضان صبحي

download

بسبب ما فعله.. تعرف على عقوبات شيكابالا التي يدرسها اتحاد الكرة