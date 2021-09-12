كريم حسن شحاتة: عبدالله السعيد اتفق مع الزمالك على هذا المبلغ مقابل الانتقال

الأحد، 12-09-2021
11:00 ص
فجر الإعلامي كريم حسن شحاتة
مفاجأة عن انضمام عبد الله السعيد لاعب فريق
بيراميدز إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك
.
قال الإعلامي كريم حسن شحاتة
عبر تصريحات تليفزيونية: عبدالله السعيد
طلب
من إدارة نادي الزمالك
الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم الواحد للانتقال إلى
الفريق في الموسم المقبل.
وأضاف كريم حسن شحاتة
: "إدارة الزمالك
وافقت على منح عبدالله السعيد
المقابل المادي فى ظل التمسك من جانبهم بإبرام الصفقة.
وأشار إلى أن عبدالله السعيد
سوف يعود من إجازته للاجتماع مع إدارة
بيراميدز في غضون الساعات المقبلة للموافقة على رحيله إلى الزمالك
.
وشدد كريم حسن شحاتة
على أن نادى بيراميدز اشترط التعاقد مع لاعب بديل
للتخلي عن خدمات عبدالله السعيد
إلى الزمالك
.
كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
قد كشف آخر تطورات المفاوضات مع عبدالله
السعيد لاعب بيراميدز من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء.
وقال حسين لبيب في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورت “: سنعلن في
الوقت المناسب طبيعه المفاوضات مع عبدالله السعيد
.. نعمل في صمت ونعلن في الوقت
المناسب”.