بعد تدريب بيراميدز.. إيهاب جلال يصدم عبدالله السعيد في أول قرار له

الإثنين، 13-09-2021
04:00 م
اتخذ إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لنادى بيراميدز
قرارا حاسما بشأن
مفاوضات الزمالك
مع قائد الفريق السماوى عبدالله السعيد
.
ويعقد إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز
جلسة مع عبدالله السعيد
قائد
الفريق اليوم لإبلاغه بقراره بشأن رغبة نادى الزمالك
الحصول على خدماته فى فترة
الإنتقالات الصيفية الجارية والتى تنتهى فى السابع من أكتوبر المقبل .
وقرر إيهاب جلال إبلاغ عبدالله السعيد
برفضه التام لرحيله مؤكدا للاعب أنه
من الأوراق التى سيعتمد عليها فى الموسم الجديد .
لكن محللون رأوا أن إيهاب جلال سيوافق فقط على انتقال عبدالله السعيد
للزمالك فى حالة رغبة اللاعب فى الرحيل للقلعة البيضاء وتمسكه بذلك وموافقة إدارة
بيراميدز
على انتقاله لميت عقبة .
ومازال ملف صفقة عبدالله السعيد
قائد بيراميدز
مفتوحا بقوة على مائدة
مفاوضات نادى الزمالك
ونظرائهم فى النادى السماوى .
ويرغب مسئولو اللجنة المؤقتة بالزمالك
برئاسة الكابتن حسين لبيب فى إتمام
صفقة التعاقد مع عبدالله السعيد
والتوصل لحل لتقليل مطالب مسئولى بيرامديز المالية
المبالغ فيها والتى تقدر بـ30 مليون جنيه للتفريط فى خدمات أحد أعضاء نادى المئة .
ويراهن مسئولو الزمالك
على رغبة عبدالله السعيد
فى ختام مسيرته الكروية
القوية باللعب للزمالك فى الضغط على مسئولى بيراميدز
لتقليل مطالبهم المالية أو
تحمل جزء من قيمة الصفقة من مستحقاته المتأخرة لدى ناديه الحالى لإتمام إنتقاله
للبيت الأبيض فى صفقة ينتظرها عشاق الزمالك
فى كل مكان.