الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

بعد تدريب بيراميدز.. إيهاب جلال يصدم عبدالله السعيد في أول قرار له

Capture
عبدالله السعيد
Native
الإثنين، 13-09-2021 04:00 م

اتخذ إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لنادى بيراميدز قرارا حاسما بشأن مفاوضات الزمالك مع قائد الفريق السماوى عبدالله السعيد .
ويعقد إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز جلسة مع عبدالله السعيد قائد الفريق اليوم لإبلاغه بقراره بشأن رغبة نادى الزمالك الحصول على خدماته فى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية والتى تنتهى فى السابع من أكتوبر المقبل .
وقرر إيهاب جلال إبلاغ عبدالله السعيد برفضه التام لرحيله مؤكدا للاعب أنه من الأوراق التى سيعتمد عليها فى الموسم الجديد .
لكن محللون رأوا أن إيهاب جلال سيوافق فقط على انتقال عبدالله السعيد للزمالك فى حالة رغبة اللاعب فى الرحيل للقلعة البيضاء وتمسكه بذلك وموافقة إدارة بيراميدز على انتقاله لميت عقبة .
ومازال ملف صفقة عبدالله السعيد قائد بيراميدز مفتوحا بقوة على مائدة مفاوضات نادى الزمالك ونظرائهم فى النادى السماوى .
ويرغب مسئولو اللجنة المؤقتة بالزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب فى إتمام صفقة التعاقد مع عبدالله السعيد والتوصل لحل لتقليل مطالب مسئولى بيرامديز المالية المبالغ فيها والتى تقدر بـ30 مليون جنيه للتفريط فى خدمات أحد أعضاء نادى المئة .
ويراهن مسئولو الزمالك على رغبة عبدالله السعيد فى ختام مسيرته الكروية القوية باللعب للزمالك فى الضغط على مسئولى بيراميدز لتقليل مطالبهم المالية أو تحمل جزء من قيمة الصفقة من مستحقاته المتأخرة لدى ناديه الحالى لإتمام إنتقاله للبيت الأبيض فى صفقة ينتظرها عشاق الزمالك فى كل مكان.
 

إقرأ ايضا

202104270845554555

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

andy_5e9c0f7

شوبير يحسم خلاف الأهلي مع علي معلول: هذا ما حدث

1082557176216135038781128

بعد الشناوي.. عرض سعودي لضم نجم الأهلي بمبلغ خيالي

أخبار متعلقة

1613168_0

كريم حسن شحاتة: عبدالله السعيد اتفق مع الزمالك على هذا المبلغ مقابل الانتقال

19-4-2021_01_25_36_GomhuriaOnline_1618788336

رهان جديد.. رضا عبدالعال يعلن اعتزال التحليل والإعلام بسبب الزمالك

sport-20210822-020012-536628

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

4202138956232871110

ميدو يكشف عقوبة شيكابالا من داخل اتحاد الكرة بعد تخفيفها

1242595_0

«كلامي هيزعل ناس مني».. شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة شيكابالا

download

اتحاد الكرة يعلن عقوبات صارمة على شيكابالا ونادي الزمالك..ومجاهد يرد