رئيس الأهلي السعودي يكشف مفاجأة مدوية حول انضمام نجم الزمالك إلى الفريق

الخميس، 14-01-2021
07:46 ص
أحمد عادل شعبان
ألمح عبد الإله مؤمنة - رئيس الأهلي السعودي - إلى احتمالية ضم محمود الونش - مدافع الزمالك
- بعد أنباء ربطت بينه وبين الفريق خلال الأيام الماضية.
و رفض "مؤمنة" ذكر اسم الونش صراحة وإن كان ألمح بشكل غير مباشر لإمكانية ضمه.
حيث سًُئل عبر قناة الرياضية السعودية عن احتمالية ضم الونش ، فقال: هناك بعض الملفات التي نعمل عليها في مجلس الإدارة وحين ننتهي منها سوف نعلنها للجماهير .
وأضاف: لا يمكنني الحديث عن أسماء، لكن هناك بعض الأمور الفنية التي ستحدث وتضيف للفريق.