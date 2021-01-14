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رئيس الأهلي السعودي يكشف مفاجأة مدوية حول انضمام نجم الزمالك إلى الفريق

فريق الزمالك
رئيس الأهلي السعودي يكشف مفاجأة مدوية حول انضمام نجم الزمالك إلى الفريق
 
الخميس، 14-01-2021 07:46 ص أحمد عادل شعبان
ألمح عبد الإله مؤمنة - رئيس الأهلي السعودي - إلى احتمالية ضم محمود الونش - مدافع الزمالك - بعد أنباء ربطت بينه وبين الفريق خلال الأيام الماضية.

و رفض "مؤمنة" ذكر اسم الونش صراحة وإن كان ألمح بشكل غير مباشر لإمكانية ضمه.

حيث سًُئل عبر قناة الرياضية السعودية عن احتمالية ضم الونش ، فقال: هناك بعض الملفات التي نعمل عليها في مجلس الإدارة وحين ننتهي منها سوف نعلنها للجماهير .

وأضاف: لا يمكنني الحديث عن أسماء، لكن هناك بعض الأمور الفنية التي ستحدث وتضيف للفريق.
 

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