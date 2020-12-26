أحمد عيد عبد الملك يصدم جماهير الزمالك: تحدثت مع مصطفى محمد وهو مصر على هذا الأمر

السبت، 26-12-2020
06:50 ص
أحمد عادل شعبان
فاجأ أحمد عيد عبد الملك
- نجم الزمالك
السابق - جماهير فريقه بأنباء صادمة تخص مصطفى محمد
مهاجم الفريق.
وقال عبد الملك في تغريدة عبر تويتر: مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف .
وأضاف: محدش يقدر يقلل او يتكلم علي مصطفي فنياً هو احسن فرود في مصر طبعاً و من احسن الفراودة داخل القارة هو حقه يطلع بس مش الوقت المناسب دلوقتي و ده رأيي و شكراً و خلينا نشوف الي جاي و وارد يقعد فا محدش يتسرع و يدوس عليه الزمالك
طبعاً اهم من اي حد بس مصطفي تعويضه مش سهل لكن مش مستحيل .