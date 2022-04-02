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رئيس اتحاد الكرة: الفيفا تحرك ضد السنغال ونثق في إعادة المباراة

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صلاح
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السبت، 02-04-2022 11:21 ص

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أبلغه بتلقيه استدعاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل الخضوع إلى للتحقيق في أحداث مباراة الإياب التي جمعت بين منتخب مصر والسنغال في داكار.
قال جمال علام في تصريحات تليفزيونية : الفيفا استمتع لشكوانا ويتابع الأمر ونثق في إعادة مباراة مصر والسنغال وما يزيد من ثقتنا هو تبقى 8 أشهر على المونديال ويمكن أن نلعب المباراة المعادة في شهر يونيو القادم مع مباريات الملاحق المتبقية في بعض القارات.
أضاف: لن نترك حق مصر ونريد إصدار أي عقوبة لننطلق منها إلى المحكمة الرياضية وقبل ذلك عوقبنا بسبب طوبة في مباراة زيمبابوي فكيف تكون كل هذه التجاوزات والمخالفات والاعتداءات ولا يتخذ قرار في صالحنا.
استطرد : لن نيأس من المطالبة بحق المنتخب الوطني وسوف نتمسك بهذا الطلب ولن نيأس مطلقا وكنا نستطيع أن نمر لكأس العالم لأننا الأفضل وكان لدينا ثقة كبيرة في التأهل إلى نهائيات المونديال.
كان جمال علام  رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم كشف العراقيل التي واجهت منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في يوم مباراة الإياب أمام نظيره منتخب السنغال التي أقيمت في داكار التي بدأت من التحرك من فندق الإقامة حتى الوصول إلى ملعب اللقاء.
قال جمال علام في تصريحات تليفزيونية : تحركت بعثة منتخب مصر من فندق الإقامة الساعة 2.30 وكان من المفترض أن نصل إلى ملعب المباراة الساعة الثالثة عصرا لكن تعرضنا لمضايقات على الطريق والأوتوبيس حينما وصل لم يدخل للإستاد مباشرة وحرص على الطواف حول الملعب وسط استفزازات الجماهير السنغالية.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: حافلة منتخب مصر التي تحركت من الفندق للملعب لم يصاحبها أي تأمين باستثناء فردين أمن على موتسيكلات وانفجر الملعب بالليزر والميكرفونات والقاء الزجاجات والألعاب النارية وكل الممنوعات تواجدت في مباراة الإياب بين منتخب مصر ونظيره السنغالي.
وتابع رئيس الجبلاية : ليس من العدل تعرض بعثة منتخب مصر الوطني للقذف بالطوب والحجارة في الحافلة خلال التحرك من الفندق إلى ملعب المباراة إلى جانب أنه كان هناك تعسف في دخول الجماهير المصرية لملعب المباراة من الأمن السنغالي رغم إنهاء الأمور قبلها بيوم مع مسئولي اللقاء هناك.
 

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