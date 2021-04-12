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فيديو مُسيء للأهلي.. اتحاد الكرة يتخذ قرارًا رادعًا ضد لاعبي الزمالك

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إمام عاشور
 
الإثنين، 12-04-2021 12:07 م المصريون

في أول رد من الاتحاد المصري لكرة القدم، على الفيديو المنتشر لبعض لاعبي نادي الزمالك مواليد 1999 والذي أحدث موجة غضب، قر الاتحاد  إحالة الفيديو إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري للفصل فيما ورد فيه عبر اللاعبين من هتافات خارجة عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة.
وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 ابريل الحالي موعدا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99 .
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول ابريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط .
 

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