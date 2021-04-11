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مهيب عبد الهادي يكشف عن أمر مريب حدث في ستوديو" بي إن سبورت " أثناء مباراة الزمالك

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي يكشف عن أمر مريب حدث في ستوديو" بي إن سبورت " أثناء مباراة الزمالك
 
الأحد، 11-04-2021 07:04 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ملاحظة طريفة حدثت في ستوديو " بي إن سبورت " أثناء تحليل مباراة الزمالك و تونجيت السنغالي فضلا عن مباراة الترجي والمولودية الجزائري.

وقال عبد الهادي في تغريدة عبر تويتر: سؤال مش عارف مهم ولا مش مهم ليه هيثم فاروق مكنش في استوديو مباراة الزمالك اليوم؟

وجاءت الردود كالتالي:

- سؤال فعلا مش مهم وجوده من عدمه مكانش يفرق اضافة ( وده راي شخصي ) انه ما بيحللش فني خالص لكن بيتكلم كمشجع و ( جايز ) يكون ده السبب فنيا هو مابيتكلمش فني خالص و بصراحه محلل على قده في رايي الشخصي

- وليه مادخلش معاهم في برنامج هذا المساء ؟؟؟ بين إن إسبورت مشتركة معاهم في كل إللي حصل ! الأمر مدبر وباين جدا . لازم الإتحاد الأفريقي يكون له موقف

- كانوا عارفين ان فيه تواطئ وهيثم مش حيسكت ويفضح الدنيا .وبان من التغريدة أن الله لا يفلح عمل المفسدين.

- عشان الماتش بين الترجي والمولوديه وماتش الزمالك ملوش استوديو.

- عشان ما يتقاتل مع طارق ذياب لما الترجي يبيع الماتش ي مهيب ي عبدالهادي.
 

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