الأحد، 11-04-2021
07:04 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي
عن ملاحظة طريفة حدثت في ستوديو " بي إن سبورت
" أثناء تحليل مباراة الزمالك
و تونجيت السنغالي فضلا عن مباراة الترجي والمولودية
الجزائري.
وقال عبد الهادي في تغريدة عبر تويتر: سؤال مش عارف مهم ولا مش مهم ليه هيثم فاروق
مكنش في استوديو مباراة الزمالك
اليوم؟
وجاءت الردود كالتالي:
- سؤال فعلا مش مهم
وجوده من عدمه مكانش يفرق
اضافة ( وده راي شخصي ) انه ما بيحللش فني خالص لكن بيتكلم كمشجع و ( جايز ) يكون ده السبب
فنيا هو مابيتكلمش فني خالص و بصراحه محلل على قده في رايي الشخصي
- وليه مادخلش معاهم في برنامج هذا المساء ؟؟؟
بين إن إسبورت مشتركة معاهم في كل إللي حصل !
الأمر مدبر وباين جدا .
لازم الإتحاد الأفريقي يكون له موقف
- كانوا عارفين ان فيه تواطئ وهيثم مش حيسكت ويفضح الدنيا .وبان من التغريدة
أن الله لا يفلح عمل المفسدين.
- عشان الماتش بين الترجي والمولوديه وماتش الزمالك
ملوش استوديو.
- عشان ما يتقاتل مع طارق ذياب لما الترجي يبيع الماتش ي مهيب ي عبدالهادي.