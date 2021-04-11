لاعب يعتدي على زميله في الفريق ويهرب من الحكم

الأحد، 11-04-2021
11:53 ص
ساد الغليان في فالي باريد يوم السبت عندما تلقى نجم جريمسبي
تاون ستيفان باين أوامره بالسير بنطح زميله في الفريق في هزيمة مارينرز 1-0 أمام برادفورد
سيتي.
اعتدى ستيفان باين، لاعب
فريق جريمسبي تاون، الذي يلعب في
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم
، بالضرب على زميله في الفريق، قبل أن يهرب
من الحكم لتجنب الطرد.
ومع خسارة جريمسبي تاون 1-0 أمام برادفورد سيتي، تعرض مهاجم
بارنسلي وبريستول روفرز السابق للتوبيخ من قبل زميله فيليب مورايس في نهاية الشوط الأول،
مما أدى إلى مواجهة بين اللاعب
ين قام على إثرها بضرب زميله بالرأس.
واعتقد باين أنه هرب
دون أي عقاب، لكن الحكم جيمس بيل تبعه
في غرفة الملابس قبل أن يلوح ببطاقة حمراء له، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".
وأدان حساب نادي جريمسبي الرسمي على موقع "تويتر"،
تصرف اللاعب
، قائلاً: "تاون يتأخر في نهاية الشوط الأول ... الذي شهد تعرض باين
للكارث الأحمر بسبب ضربه رأسه لمورايس في نهاية الشوط ... لا يغتفر".
ولم يتمكن المعلقون على خدمة البث المباشر (iFollow) من جريمسبي من احتواء صدمتهم من الحادث. واتفق مشجعو الفريق على إدانة
تصرف باين، والدعوة إلى استبعاده.
وكتب أحدهم: "حسنًا، هذا الموسم أصبح أكثر غرابة وغرابة.
ستيفان باين لقد توقفت عن الجري ثم ضربت اللاعب
ماتي. أتمنى ألا تلعب مع فريقي مرة
أخرى!".
وأضاف آخر: "ليس هناك مكان لذلك، آمل أن تكون هذه المباراة
الأخيرة له بقميص جريمسبي، موقفه الأسبوع الماضي في التصفيق للحكم كان غير ناضج بما
فيه الكفاية".
وكتب ثالث: "هذا هو القرار الأكثر سخافة الذي رأيته
على الإطلاق من لاعب
كرة قدم محترف، وآمل أن تكون آخر مباراة لباين لنادي كرة القدم
.
ضرب رأس لاعب
ك هذا الموسم".
ووصف آخرون اللاعب
البالغ من العمر 29 عامًا بأنه "أحمق"،
وتوسلوا للنادي "لإلغاء عقده الآن".
وفاز برادفورد بالمباراة 1-0 ليترك جريمسبي برصيد سبع نقاط
من إجمالي ست مباريات خاضها ويواجه الهبوط من دوري الدرجة الثانية.