الزمالك ينسحب من لقاء القمة أمام الأهلي: مش هنبعت الفريق

الثلاثاء، 13-04-2021
05:46 ص
أحمد عادل شعبان
قال عمرو الدرديري - رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك
- أن الأخيرة قررت عدم خوض المباراة الفاصلة أمام الأهلي التي أعلن عنها اتحاد الكرة لتحديد بطل الدوري للشباب مواليد 1999.
وأكد الدرديري أن إدارة نادي الزمالك
طلب اعتماد القلعة البيضاء كبطل للدوري وفقا للائحة المرسلة لجميع الأندية.
وأردف: إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك
بالبطولة وفقا للوائح، كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في
حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على
حقوق النادي.