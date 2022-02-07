خماسي الأهلي يطيرون إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية

الإثنين، 07-02-2022
06:42 م
غادرت طائرة لاعبي النادي الأهلي مطار القاهرة، متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، بعد مشاركة اللاعبين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والحصول على وصافة البطولة، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.
وتقل الطائرة كلًا من: محمد الشناوي
حارس الفريق، وأيمن أشرف، ومحمد شريف
، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، إلى جانب عمرو السولية، حيث قيّد المارد الأحمر اللاعبين عدا الشناوي ضمن قائمته المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تحط الطائرة رحالها في التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.
وفاز الأهلي على نظيره «مونتيري» المكسيكي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، بهدف عن طريق محمد هاني، ويواجه مساء غدًا الثلاثاء فريق «بالميراس» البرازيلي في قبل النهائي بالبطولة.