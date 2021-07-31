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الاتحاد الدولي لكرة اليد: هدف الدرع " صاروخ"

فريق كرة اليد المصري
فريق كرة اليد المصري
Native
السبت، 31-07-2021 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد علي صفحته الرسمية أن الهدف الذي حققه نجم منتخب مصر لكرة اليد ولاعب نادي الزمالك، يحيي الدرع، هو الهدف الأسرع في أولمبياد طوكيو، واصفة إياه بـ" الصاروخ" حيث بلغت سرعته 117كم/الساعة.
و لفت الاتحاد الدولي في تقريره إلي أن هدف الدرع كسر الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلا باسم بيدرو سيلفا لاعب منتخب البرازيل وكان 109كم/الساعة.
جدير بالذكر أن مباراة مصر والسويد انتهت بفوز مصر 27/22 ضمن مباريات الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية لكرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 .
 

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