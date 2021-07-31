السبت، 31-07-2021
09:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد
علي صفحته الرسمية أن الهدف الذي حققه نجم
منتخب مصر لكرة اليد
ولاعب نادي الزمالك، يحيي الدرع
، هو الهدف الأسرع في أولمبياد
طوكيو، واصفة إياه بـ" الصاروخ" حيث بلغت سرعته 117كم/الساعة.
و لفت الاتحاد الدولي في تقريره إلي أن هدف الدرع
كسر الرقم القياسي السابق
والذي كان مسجلا باسم بيدرو سيلفا لاعب منتخب البرازيل وكان 109كم/الساعة.
جدير بالذكر أن مباراة مصر والسويد انتهت بفوز مصر 27/22 ضمن مباريات
الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية لكرة اليد
بدورة الألعاب الأوليمبية
طوكيو 2020 .