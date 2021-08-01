تعرف علي جدول مواعيد منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020

الأحد، 01-08-2021
08:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يشهد اليوم الأحد مشاركة مصر
في العديد من الرياضات المختلفة في أولمبياد
طوكيو 2020
.
ومن أبرز أحداث منافسات مصر
يوم الأحد، مواجهة
فريق كرة اليد
ضد البحرين
في ختام دور المجموعات، وكذلك بداية منافسات لعبة المصارعة
الرومانية.
الساعة
3:00: مصر
ضد رومانيا.. دور الـ16 لتنس الطاولة فرق سيدات
الساعة
3:45ص: مصر
ضد فرنسا.. دور الثمانية لسلاح الشيش فرق رجال
الساعة
4:00ص: مصر
ضد البحرين
.. دور المجموعات لكرة اليد
الساعة
4:00ص: هيثم محمود ضد الروسي سيرجي إملين.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية
الساعة
4:00ص: سمر حمزة ضد الروسية تاناليا فوروبيفا.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية
الساعة
4:00ص: عبد اللطيف منيع ضد الروسي سيرجي سيمينوف.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية
الساعة
12:30م: مصر
ضد الصين.. دور الثمانية لتنس الطاولة فرق رجال