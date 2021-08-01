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تعرف علي جدول مواعيد منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 01-08-2021 08:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
يشهد اليوم الأحد مشاركة مصر في العديد من الرياضات المختلفة في أولمبياد طوكيو 2020 .
ومن  أبرز أحداث منافسات مصر يوم الأحد، مواجهة فريق كرة اليد ضد البحرين في ختام دور المجموعات، وكذلك بداية منافسات لعبة المصارعة الرومانية.
الساعة 3:00: مصر ضد رومانيا.. دور الـ16 لتنس الطاولة فرق سيدات
الساعة 3:45ص: مصر ضد فرنسا.. دور الثمانية لسلاح الشيش فرق رجال
الساعة 4:00ص: مصر ضد البحرين.. دور المجموعات لكرة اليد
الساعة 4:00ص: هيثم محمود ضد الروسي سيرجي إملين.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية
الساعة 4:00ص: سمر حمزة ضد الروسية تاناليا فوروبيفا.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية
الساعة 4:00ص: عبد اللطيف منيع ضد الروسي سيرجي سيمينوف.. دور الـ16 للمصارعة الرومانية
الساعة 12:30م: مصر ضد الصين.. دور الثمانية لتنس الطاولة فرق رجال
 

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